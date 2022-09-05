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Общество

В 2021 году траты пензенских семей на ЖКУ были меньше средних по России

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На оплату ЖКУ и топлива для обогрева помещений в 2021-м среднестатистическая семья в Пензенской области потратила 10,3% своего годового бюджета.

В рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКХ Сурский край занял 38-ю строчку из 85.

Область вошла в число тех территорий, где траты на данную услугу меньше средних по России (10,4%).

Список составили эксперты ria.ru, опираясь на данные за 2021 год.

Они подсчитали, что в месяц среднестатистическая пензенская семья тратила на оплату ЖКУ и топлива для обогрева 3 835 рублей. По сравнению с 2020-м за год тарифы выросли на 0,7%.

Лидерами рейтинга стали Республика Дагестан и Ингушетия. Там семьи меньше всего отдавали за ЖКУ: 5,6% и 5,9% расходов годового бюджета соответственно. Самыми дорогими для проживания названы Республика Карелия (13,0%, 5 525 рублей в месяц) и Камчатский край (14,2%, 9 919 рублей в месяц).

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По сравнению с 2020-м за год тарифы выросли на 0,7%.
Почему тогда в платежках повышение значительно больше чем 0,7%?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самыми дорогими для проживания названы Республика Карелия (13,0%, 5 525 рублей в месяц) и Камчатский край (14,2%, 9 919 рублей в месяц).
Вы хоть представляете себе уровень зарплат в Камчатском крае?

В Москве кстати расходы на ЖКУ ниже чем в Пензе.

Гость||

В Москве субсиидии от 10% затрат.

В Питере субсидии от 14% затрат.

По всей остальной России от22% затрат.

Жителей делят на 1.2,и 3 сорт?

Гость||

В Пензе квартиры маленькие.

Гость||

Переваренное спагетти.

Как всегда,через чур.

Гость||

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - НИЩЕНСКИЕ ЗАРПЛАТЫ !!! НИЩЕТА !!!

Гость||

Нищенские зарплаты, платить больше просто нет возможности, поэтому и цены такие установлены. Но цена на пиво в наших кафешках удивляет даже Москвичей. Приезжали знакомые, сказали: "у нас такие цены в Москве в центре города, а у вас в забегаловке на спортивной аллее". Вот так и живем. На коммуналку денег нет, а на пиво есть.

Гость||

3835 это при отключенном отоплении, а с ним 8-9 тыс.р..

Гость||

Как это трогательно!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.09.2022 10:25|

3835 это при отключенном отоплении, а с ним 8-9 тыс.р..

Ну, все зависит от квадратных метров жилья. У Вас, похоже, трешка. У меня однушка, как раз в три раза меньше.

Гость||

Что там говорили про ложь и статистику?

Гость||

Знакомые живут в трешке, трое, сейчас платят 2100. На воде не экономят, но водонагреватель стоит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ЖКХ Сурский край занял 38-ю строчку из 85.
Поподробнее, пожалуйста, про этот ЖКХ.


Имя: Гость
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