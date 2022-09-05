В 2021 году траты пензенских семей на ЖКУ были меньше средних по России

05.09.2022 | 09:29

На оплату ЖКУ и топлива для обогрева помещений в 2021-м среднестатистическая семья в Пензенской области потратила 10,3% своего годового бюджета.

В рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКХ Сурский край занял 38-ю строчку из 85.

Область вошла в число тех территорий, где траты на данную услугу меньше средних по России (10,4%).

Список составили эксперты ria.ru, опираясь на данные за 2021 год.

Они подсчитали, что в месяц среднестатистическая пензенская семья тратила на оплату ЖКУ и топлива для обогрева 3 835 рублей. По сравнению с 2020-м за год тарифы выросли на 0,7%.

Лидерами рейтинга стали Республика Дагестан и Ингушетия. Там семьи меньше всего отдавали за ЖКУ: 5,6% и 5,9% расходов годового бюджета соответственно. Самыми дорогими для проживания названы Республика Карелия (13,0%, 5 525 рублей в месяц) и Камчатский край (14,2%, 9 919 рублей в месяц).