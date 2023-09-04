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Общество

В Пензе выявляют достоинства и недостатки велопешеходных зон

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Жители Пензы заметили необычную разметку в пешеходных зонах на улицах Кулакова, Пушкина, Суворова. Теперь знаки гласят: одна сторона предназначена для велосипедистов, другая - для тех, кто передвигается пешком.

В некоторых случаях горожан смутило несправедливое разделение: полоса для велосипедистов намного шире. Соответствующими снимками они поделились в соцсетях.

«Ответьте, пожалуйста, на вопрос, пешеходную зону на улице Суворова и Пушкина разделили на две части. Нарисовали на асфальте знаки: одна для пешеходов, вторая для велосипедистов. Законно ли это?» - поинтересовалась подписчица Лана на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Оказалось, что разметка в пешеходных зонах - эксперимент.

«Велопешеходная дорожка - это конструктивно отделенный от проезжей части элемент, где разрешено одновременно движение пешеходов и велосипедистов. Подобная практика на улицах города используется впервые. Выявить все достоинства и недостатки велопешеходной зоны возможно только в процессе эксплуатации», - ответил пензячке представитель управления ЖКХ города.

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Источник — фото vk.com/penza_resheniya
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