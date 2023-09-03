Появилось расписание работы нового фонтана в Пензе

Фонтан, сооруженный в обновленной зоне перед планетарием в Пензе, работает с 10:00 до 22:00.
Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Пензы.
Известно, что у нового гидротехнического сооружения имеется подсветка струй. Включать ее будут с 19:00.
Реконструкция территории со стороны улицы Карла Маркса до недействующей канатной дороги в парке Белинского началась в мае. Рабочие уложили плитку, установили качели. Обновили и входную группу со стороны улицы Карла Маркса. Ее, так же как и клумбы и чашу фонтана, выполнили из карельского гранита.
2 сентября отремонтированную зону открыли одновременно с планетарием, реконструкция которого стартовала в 2021-м.
В 2024 году планируется продолжить благоустройство парка Белинского. На сей раз преображение ждет зону со стороны улицы Лермонтова.
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