Появилось расписание работы нового фонтана в Пензе

03.09.2023 | 09:51

Фонтан, сооруженный в обновленной зоне перед планетарием в Пензе, работает с 10:00 до 22:00.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Пензы.

Известно, что у нового гидротехнического сооружения имеется подсветка струй. Включать ее будут с 19:00.

Реконструкция территории со стороны улицы Карла Маркса до недействующей канатной дороги в парке Белинского началась в мае. Рабочие уложили плитку, установили качели. Обновили и входную группу со стороны улицы Карла Маркса. Ее, так же как и клумбы и чашу фонтана, выполнили из карельского гранита.

2 сентября отремонтированную зону открыли одновременно с планетарием, реконструкция которого стартовала в 2021-м.

В 2024 году планируется продолжить благоустройство парка Белинского. На сей раз преображение ждет зону со стороны улицы Лермонтова.