В Пензе по ночам борются с аварийными выбоинами на дорогах

Мелкоямочный ремонт дорог в Пензе - это временное решение, чтобы оперативно справиться с аварийными выбоинами в межсезонье. Горячий асфальт нельзя использовать при температуре ниже +10 градусов, пояснил глава города Олег Денисов.

Сейчас коммунальщики работают в ночное время, когда на проезжей части меньше воды. «С вечера подмораживает, полотно становится суше. Плюс его дополнительно подготавливают, места разрушений фрезеруют, а затем заливают литой смесью», - сообщил глава Пензы на своей странице во «ВКонтакте».

Уже отремонтировали более 1 500 квадратных метров дорог. Еще примерно 1 300 восстановят до конца марта.

«План работ на каждую неделю формируем во время объездов и по обращению граждан», - уточнил Олег Денисов.

Основной ремонт «Пензавтодор» начнет в апреле, когда запустят асфальтобетонный завод.

«Подрядчиков тоже обяжем отработать гарантийные случаи. В течение 5 лет после сдачи объектов они должны сами устранять выявленные недочеты. Также большой объем предстоит выполнить ресурсоснабжающим организациям – восстановить участки после аварий на сетях», - добавил глава города.

