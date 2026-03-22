В Пензенской области за 5 лет хотят обновить 2,5 тыс. километров дорог

Руководитель Росавтодора Роман Новиков положительно оценил разработанную правительством Пензенской области программу дорожной деятельности на 2026-2031 годы, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Она утверждена.

Документ структурирует задачи, определяет ресурсы для работ и сроки их проведения. За 5 лет в регионе хотят обновить 2,5 тысячи километров дорог и 12 мостов.

«Наша цель - развитие опорных населенных пунктов. Для этого нужно объединить дороги в удобную для жителей сеть. К 2027 году планируем привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети, к 2031 году - 72% региональных дорог», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Ранее Пензенская область по итогам 2025 года получила шестой по счету «золотой каток» за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2026-м по нацпроекту обновят свыше 200 километров региональных дорог, еще 128 километров - на средства областного дорожного фонда.

«Стоит задача не снижать взятый темп. Работаем дальше!» - подытожил губернатор.