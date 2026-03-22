23 марта ожидается отключение света в части Терновки и на Песках

В понедельник, 23 марта, в Пензе в части домов в микрорайонах Пески и Терновка отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные); ул. Бурденко/ул. Лебедевская, 21/20; ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64; ул. Лебедевская/ул. Бурденко, 42/45; ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Гомельская, 1-6, 8, 10-33, 35-57 (нечетные); ул. Нагорная, 1-26, 28; пр-д Нагорный, 1-6, 8-18 (четные); ул. Петровская, 70; ул. Сухумская, 2-12 (четные), 13-72; пр-д Сухумский, 1-27 (нечетные); ул. Терновского, 211-237 (нечетные); 5-й пр-д Терновского, 1-19.

электричество свет отключение
 
 
 
 
 

