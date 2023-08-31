В пензенскую детскую больницу пришли молодые врачи

31.08.2023 | 20:42

Кадровый состав Пензенской областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова за лето пополнился девятью молодыми специалистами.

Среди них - четверо врачей (рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, педиатр) и пять представителей среднего персонала, выпустившихся из медицинского колледжа.

Поначалу все они работают под присмотром наставников - опытных врачей и старших медсестер, которые при необходимости консультируют подопечных.

«Они для нас - это новые идеи и новая энергетика, очень приятно видеть их горящие глаза, неравнодушный взгляд», - процитировала пресс-служба регионального минздрава главврача больницы Максима Баженова.

Ранее горожане жаловались на невозможность попасть к ортопеду ни детям, ни взрослым. Из-за кадрового дефицита травматологов-ортопедов прием велся только в двух детских поликлиниках - № 1 и 6. По той же причине была недоступна интернет-запись к этим врачам.