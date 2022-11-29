Общество

Родителям маленьких пензенцев рассказали, где принимают ортопеды

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Центр управления регионом прокомментировал ситуацию, связанную с отсутствием врачей-ортопедов в детских поликлиниках.

На это накануне пожаловалась читательница портала PenzaInform.ru.

«Сегодня (28 ноября. - Прим. ред.) позвонила в единую городскую службу по номеру 990-130, мне сказали, что ортопедов в городских детских поликлиниках больше нет - все уволились», - рассказала женщина, уточнив, что теперь придется записывать сына к платному специалисту.

ЦУР пояснил, что сейчас в детской поликлинике № 1 на улице Гоголя консультативный прием юных пациентов на условиях неполного рабочего времени ведет врач - травматолог-ортопед Оксана Митрошина. Она же участвует в профилактических осмотрах.

«Также достигнута договоренность о привлечении к работе с детьми врача-специалиста из другой пензенской медорганизации. Так, уже с 26 ноября 2022 года в детской поликлинике № 6 на условиях совместительства к работе приступил травматолог-ортопед Сергей Шевченко. Специалист будет проводить консультативный прием пациентов по субботам.

Добавим, что к осмотрам и дальнейшей реабилитации детей с травмами и переломами, которым уже была оказана первичная медицинская помощь в травмпункте областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова, на условиях внутреннего совместительства привлечен травматолог-ортопед Эльдар Ахмедов. Прием организован в детской поликлинике № 6», - говорится в ответе.

Если пациенту необходима срочная консультация специалиста, ребенка могут записать на осмотр в другую медицинскую организацию, где имеется врач - травматолог-ортопед. Для этого нужно обратиться к заведующему детской поликлиникой.

«Городская детская поликлиника продолжает искать пути решения кадрового вопроса, в том числе путем размещения вакантных должностей врачей - травматологов-ортопедов на официальных порталах по поиску работы, сайте медицинского учреждения, в Центре занятости населения, Минздраве Пензенской области, сайте «Работа в России», - добавляется в ответе.

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