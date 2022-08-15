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Криминал

Нижнеломовский подросток хотел устроить массовое убийство в школе

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В понедельник, 15 августа, Нижнеломовский районный суд вынес приговор ученику 9-го класса, планировавшему массовое убийство одноклассников и учителей.

Как рассказали в пресс-службе суда, подросток стал участником интернет-сообществ в социальной сети, пропагандирующих массовые убийства в учебных заведениях, а также создал свою группу. Он скачал фото- и видеоматериалы, посвященные расстрелам в образовательных учреждениях, на свой мобильный телефон. Эти кадры он демонстрировал знакомым, пытаясь найти среди них единомышленников и соучастников.

В интернете школьник тщательно изучил находившиеся в открытом доступе пошаговые инструкции по изготовлению различных самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также способы получения, хранения, использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, которые он намеревался использовать. В доме к тому же незаконно хранились охотничье ружье и порох.

Также подросток подготовил одежду, похожую на ту, в которой один из убийц совершил массовый расстрел студентов. Планируя операцию, он изучил план школы и организацию ее охраны.

Однако тщательно разработанные планы парня рухнули, когда его задержали сотрудники Управления ФСБ России по Пензенской области.

Суд приговорил несостоявшегося юного убийцу к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Чего ожидать родители если есть на работах по 10 часов,школа оказывает услуги,все остальное это тоже услуги спорт,культура,доп образование денег нет иди гуляй.Вот и гуляют по сети,зато в таких группах всегда рады новобранцам

Гость||

Сколько учителей уволилось из школы нижнего ломова за последние 5 лет?

Имя: Гость
Комментарий:

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