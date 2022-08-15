Нижнеломовский подросток хотел устроить массовое убийство в школе

15.08.2022 | 12:33

В понедельник, 15 августа, Нижнеломовский районный суд вынес приговор ученику 9-го класса, планировавшему массовое убийство одноклассников и учителей.

Как рассказали в пресс-службе суда, подросток стал участником интернет-сообществ в социальной сети, пропагандирующих массовые убийства в учебных заведениях, а также создал свою группу. Он скачал фото- и видеоматериалы, посвященные расстрелам в образовательных учреждениях, на свой мобильный телефон. Эти кадры он демонстрировал знакомым, пытаясь найти среди них единомышленников и соучастников.

В интернете школьник тщательно изучил находившиеся в открытом доступе пошаговые инструкции по изготовлению различных самодельных взрывных и зажигательных устройств, а также способы получения, хранения, использования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, которые он намеревался использовать. В доме к тому же незаконно хранились охотничье ружье и порох.

Также подросток подготовил одежду, похожую на ту, в которой один из убийц совершил массовый расстрел студентов. Планируя операцию, он изучил план школы и организацию ее охраны.

Однако тщательно разработанные планы парня рухнули, когда его задержали сотрудники Управления ФСБ России по Пензенской области.

Суд приговорил несостоявшегося юного убийцу к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.