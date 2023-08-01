Российского подростка заподозрили в приготовлении к поджогу школы

01.08.2023 | 09:48

В Самарской области 15-летнего местного жителя заподозрили в приготовлении к поджогу школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2022 года по 2023 год фигурант после просмотра в интернете видеозаписей об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы в школах, решил совершить в школе теракт. Он запланировал поджечь школу. Подросток изготовил самодельное оружие и купил зажигательную смесь.

Но в июле 2023 года сотрудники УФСБ нарушили его планы и задержали. Сейчас школьник находится под домашним арестом.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о приготовлении к совершению поджога, устрашающего население.

Ранее суд отправил на лечение в психоневрологический интернат (ПНИ) 15-летнего школьника, обвиняемого ФСБ в подготовке теракта путем поджога военкомата в Тобольске.