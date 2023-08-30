В Пензе закончили строительство ливневки на Шуисте

30.08.2023 | 20:35

В Пензе завершилось строительство ливневой канализации на Шуисте, проведены испытания резервуара в автоматическом режиме.

Об этом в среду, 30 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ливневая канализация состоит из резервуара объемом 2 700 кубометров, очистных сооружений и связывающей их трубы. Общая протяженность сетей - 2 405 метров. Специалисты обустроили 26 дождевых колодцев с решетками.

«Устройство резервуара работает таким образом, что его насос собирает все ливневые воды и через напорный коллектор перекачивает их в очистные сооружения», - пояснили в мэрии.

Теперь решена десятилетиями существовавшая проблема водоотведения с улиц Чаадаева, Чапаева, Клары Цеткин.

Ливневая канализация на Шуисте считалась долгостроем. В 2020 году, когда строительство было почти завершено, в железобетонной конструкции аккумулирующего резервуара обнаружилась деформация. Было решено повторно провести геологические изыскания. Для этого потребовалось демонтировать существующее сооружение и скорректировать проектную документацию.

Работы возобновились в ноябре 2020 года. Но в апреле 2022 года случилось новое ЧП: резервуар обрушился.