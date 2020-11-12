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Общество

В Пензе возобновлены работы по строительству ливневки на Шуисте

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В Пензе подрядная организация возобновила работы по строительству ливневой канализации в микрорайоне Шуист. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

По его словам, завершена работа над резервуаром-накопителем, линейной частью сети ливневой канализации, очистными сооружениями и ливнеприемниками.

Однако в железобетонной конструкции аккумулирующего резервуара обнаружилась деформация, поэтому было решено повторно провести геологические изыскания. Для этого требовалось демонтировать существующее сооружение и скорректировать проектную документацию.

По словам Игоря Умнова, сейчас на измененный проект получено положительное заключение государственной экспертизы. Подрядная организация возобновила строительно-монтажные работы на объекте, который поможет решить вопрос водоотведения с улиц Чапаева, Чаадаева и Клары Цеткин.

«На выполнение текущих работ дополнительные средства из муниципального бюджета не выделялись», - добавили в пресс-службе администрации Пензы.

Проблема с ливневой канализацией в этом микрорайоне не решалась десятилетиями. В итоге после любого сильного ливня или активного таяния снега дорожникам приходится откачивать воду с проезжей части.

Так, после разгула стихии, случившегося в Пензе 12 июня на Шуисте появилась река, по которой можно было плавать в лодке. А в мэрии напомнили, что сети ливневой канализации планируется проложить при реконструкции улицы Чаадаева, а на Чапаева монтируются перекачивающая станция и очистные сооружения.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На выполнение текущих работ дополнительные средства из муниципального бюджета не выделялись», -
Ой-ли?? Тогда за чей же счёт сей банкет?

Имя: Гость
Комментарий:

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