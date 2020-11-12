В Пензе возобновлены работы по строительству ливневки на Шуисте

12.11.2020 | 10:54

В Пензе подрядная организация возобновила работы по строительству ливневой канализации в микрорайоне Шуист. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

По его словам, завершена работа над резервуаром-накопителем, линейной частью сети ливневой канализации, очистными сооружениями и ливнеприемниками.

Однако в железобетонной конструкции аккумулирующего резервуара обнаружилась деформация, поэтому было решено повторно провести геологические изыскания. Для этого требовалось демонтировать существующее сооружение и скорректировать проектную документацию.

По словам Игоря Умнова, сейчас на измененный проект получено положительное заключение государственной экспертизы. Подрядная организация возобновила строительно-монтажные работы на объекте, который поможет решить вопрос водоотведения с улиц Чапаева, Чаадаева и Клары Цеткин.

«На выполнение текущих работ дополнительные средства из муниципального бюджета не выделялись», - добавили в пресс-службе администрации Пензы.

Проблема с ливневой канализацией в этом микрорайоне не решалась десятилетиями. В итоге после любого сильного ливня или активного таяния снега дорожникам приходится откачивать воду с проезжей части.

Так, после разгула стихии, случившегося в Пензе 12 июня на Шуисте появилась река, по которой можно было плавать в лодке. А в мэрии напомнили, что сети ливневой канализации планируется проложить при реконструкции улицы Чаадаева, а на Чапаева монтируются перекачивающая станция и очистные сооружения.