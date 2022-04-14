При строительстве ливневки на Шуисте обрушился резервуар

14.04.2022 | 14:31

В четверг, 14 апреля, первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев во время брифинга рассказал, когда закончится строительство ливневой канализации на Шуисте.

Речь идет об участке на пересечении улиц Клары Цеткин и Чапаева.

«Ливневая канализация в какой-то момент была закончена по проекту, но там произошло обрушение резервуара. Сейчас подрядная организация заканчивает свои работы по этому резервуару, в июле-августе все должно заработать», - объяснил чиновник.

Там же в 2021 году имелись проблемы с прокладкой водопровода. Осенью прошлого года министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев назвал его в числе проблемных объектов.

«Мы имеем очень сложную ситуацию на трех объектах: это водопровод в районе улицы Клары Цеткин, сеть ливневой канализации по улице Антонова и магистральные внеплощадочные сети канализации в 8-м микрорайоне Арбекова», - уточнил он.

Позже выяснилось, что сроки исполнения контракта были нарушены. В адрес руководителя подрядной организации, которому еще в октябре было объявлено предостережение, в декабре внесли представление.