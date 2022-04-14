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Общество

При строительстве ливневки на Шуисте обрушился резервуар

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В четверг, 14 апреля, первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев во время брифинга рассказал, когда закончится строительство ливневой канализации на Шуисте.

Речь идет об участке на пересечении улиц Клары Цеткин и Чапаева.

«Ливневая канализация в какой-то момент была закончена по проекту, но там произошло обрушение резервуара. Сейчас подрядная организация заканчивает свои работы по этому резервуару, в июле-августе все должно заработать», - объяснил чиновник.

Там же в 2021 году имелись проблемы с прокладкой водопровода. Осенью прошлого года министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев назвал его в числе проблемных объектов.

«Мы имеем очень сложную ситуацию на трех объектах: это водопровод в районе улицы Клары Цеткин, сеть ливневой канализации по улице Антонова и магистральные внеплощадочные сети канализации в 8-м микрорайоне Арбекова», - уточнил он.

Позже выяснилось, что сроки исполнения контракта были нарушены. В адрес руководителя подрядной организации, которому еще в октябре было объявлено предостережение, в декабре внесли представление.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ужас!

Гость||

Сажать там чинуш надо, а они представление, тьфу

Гость||

Обрушиля вновь построенный?

Гость||

Кувайцева и Гришаева под следствие и на нары!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы имеем очень сложную ситуацию на трех объектах: это водопровод в районе улицы Клары Цеткин, сеть ливневой канализации по улице Антонова и магистральные внеплощадочные сети канализации в 8-м микрорайоне АрбековА», - уточнил он.
"в 8-м микрорайоне АрбековО"

Гость||

Дурачек пишит

Гость||

Гость писал(a):

Обрушиля вновь построенный?
Недостроенный. Либо нагрузку раньше времени приложили, либо крепи и опалубку сняли преждевременно

Гость||

Это вроде бы в прошлом году было..

Гость||

заголовок не отражает содержания

Гость||

Магу за жабры! Он там налопатил!

Имя: Гость
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