В Пензе перевозчика лишат денег из-за жалобы пассажирки

29.08.2023 | 21:06

В Пензе перевозчика, обслуживающего маршрут № 149 (курсирует между микрорайоном Согласие и селом Засечным), оштрафуют за несоблюдение расписания. Такое решение было принято после жалобы одной из пассажирок.

«Прошу разобраться в сложившейся ситуации. С. Засечное (Спутник). Автобусы по обозначенному расписанию ходят с нарушениями. Так, 22.08.2023 в 6:55 по расписанию не было автобуса, 25.08.2023 - то же самое. 29.08.2023 не было автобуса по расписанию в 6:45. Даже с интервалом в 10 минут автобус, который подошел в 6:55, был битком, не проехав и двух остановок.

Перевозчик отвечает: «Ну сломался, наверное, поэтому и не вышел в рейс». Причем данная ситуация повторяется уже с заметной регулярностью», - обозначила проблему пользовательница Валентина С. на странице губернатора во «ВКонтакте» во вторник, 29 августа.

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи сообщил женщине, что по ее сообщению провели проверку работы автобусов по маршрутам № 149 и 130 (Засечное - Дальнее Арбеково).

«Установлено, что 22 августа рейсы в 6:55 выполнены, 25 августа рейс в 6:55 автобусом маршрута № 149 не выполнен, маршрута № 130 - выполнен, 29 августа рейс в 6:45 автобусом маршрута № 149 не выполнен, маршрута № 130 - выполнен.

По выявленным фактам неисполнения перевозчиком маршрута № 149 условий контракта за август оплата ему будет произведена путем выплаты суммы, уменьшенной на сумму объема невыполненной работы, то есть за фактически выполненный объем работ, а также перевозчику будет выставлен штраф», - говорится в ответе.