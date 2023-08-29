Сетевое издание|18+|Вторник|29 авг 2023|21:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе перевозчика лишат денег из-за жалобы пассажирки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе перевозчика, обслуживающего маршрут № 149 (курсирует между микрорайоном Согласие и селом Засечным), оштрафуют за несоблюдение расписания. Такое решение было принято после жалобы одной из пассажирок.

«Прошу разобраться в сложившейся ситуации. С. Засечное (Спутник). Автобусы по обозначенному расписанию ходят с нарушениями. Так, 22.08.2023 в 6:55 по расписанию не было автобуса, 25.08.2023 - то же самое. 29.08.2023 не было автобуса по расписанию в 6:45. Даже с интервалом в 10 минут автобус, который подошел в 6:55, был битком, не проехав и двух остановок.

Перевозчик отвечает: «Ну сломался, наверное, поэтому и не вышел в рейс». Причем данная ситуация повторяется уже с заметной регулярностью», - обозначила проблему пользовательница Валентина С. на странице губернатора во «ВКонтакте» во вторник, 29 августа.

Представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи сообщил женщине, что по ее сообщению провели проверку работы автобусов по маршрутам № 149 и 130 (Засечное - Дальнее Арбеково).

«Установлено, что 22 августа рейсы в 6:55 выполнены, 25 августа рейс в 6:55 автобусом маршрута № 149 не выполнен, маршрута № 130 - выполнен, 29 августа рейс в 6:45 автобусом маршрута № 149 не выполнен, маршрута № 130 - выполнен.

По выявленным фактам неисполнения перевозчиком маршрута № 149 условий контракта за август оплата ему будет произведена путем выплаты суммы, уменьшенной на сумму объема невыполненной работы, то есть за фактически выполненный объем работ, а также перевозчику будет выставлен штраф», - говорится в ответе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте