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Общество

Пензенца осудили за ловлю рыбы в период нереста

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67-летний пензенец оказался на скамье подсудимых из-за желания поймать много рыбы. На мужчину завели уголовное дело за использование сети во время нереста.

В мае житель Пензы приехал в Каменский район к Междуреченскому водохранилищу рядом с селом Завиваловка и поймал карпов с помощью рыболовной сети, которую привез с собой.

«В результате преступных действий мужчины Российской Федерации был причинен ущерб в размере 3 700 рублей», - сообщили в прокуратуре региона.

Горожанина обвинили в незаконной добыче рыбы. Он во всем сознался и выплатил компенсацию.

Суд учел смягчающие обстоятельства и вынес приговор: мужчине придется 160 часов трудиться на благо общества.

Ранее в Бессоновском районе 64-летний пензенец порыбачил с моста и попал под суд. Ущерб от его действий оценили в 28 610 рублей.

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