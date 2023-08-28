Пензенца осудили за ловлю рыбы в период нереста

67-летний пензенец оказался на скамье подсудимых из-за желания поймать много рыбы. На мужчину завели уголовное дело за использование сети во время нереста.
В мае житель Пензы приехал в Каменский район к Междуреченскому водохранилищу рядом с селом Завиваловка и поймал карпов с помощью рыболовной сети, которую привез с собой.
«В результате преступных действий мужчины Российской Федерации был причинен ущерб в размере 3 700 рублей», - сообщили в прокуратуре региона.
Горожанина обвинили в незаконной добыче рыбы. Он во всем сознался и выплатил компенсацию.
Суд учел смягчающие обстоятельства и вынес приговор: мужчине придется 160 часов трудиться на благо общества.
Ранее в Бессоновском районе 64-летний пензенец порыбачил с моста и попал под суд. Ущерб от его действий оценили в 28 610 рублей.
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