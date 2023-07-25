На пензенца завели уголовное дело за рыбалку с моста

25.07.2023 | 10:57

64-летний пензенец порыбачил с моста и оказался на скамье подсудимых. На него завели уголовное дело за незаконную ловлю водных обитателей во время нереста.

В мае мужчина, взяв с собой подъемник с сетью, пользоваться которым запрещено, приехал на пешеходный мост им. В. С. Анисимова через Суру около поселка Десятая Артель в Бессоновском районе и начал ловить рыбу.

«Зная, что этот рыбохозяйственный водоем является местом нереста и миграционным путем к местам нереста водных биологических ресурсов, злоумышленник забросил запрещенную конструкцию для лова рыбы в водоем и незаконно добыл 44 экземпляра различных видов рыб», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Его добычей стали карась, судак, лещ и плотва. Но радоваться улову было рано. В тот же день во время рейда полицейские заметили мужчину и остановили рыбалку.

Пензенцу предъявили обвинения. Он сознался в содеянном и возместил ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам - 28 610 рублей. Уголовное дело направлено в суд.