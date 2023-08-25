Работы на Суворовском коллекторе близятся к завершению

25.08.2023 | 11:34

Перекладка самотечного канализационного коллектора на улице Суворова вышла на финишную прямую. Специалисты «РКС-Пенза» и подрядной организации завершили основной этап работ. На аварийном участке длиной 160 метров установили новую полиэтиленовую трубу с помощью горизонтально-направленного бурения.

«Данный метод позволил нам «протащить» новую трубу диаметром 400 миллиметров внутри старого коллектора без вскрытия асфальта на всей улице Суворова, а лишь в местах стартового и приемного котлованов. Также был смонтирован новый колодец и выполнена переврезка абонентов», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Специалисты уже объединили новую трубу с существующими коммуникациями и засыпали места разрытий щебнем. Сегодня будет выполнена растампонировка изолированного участка, промывка коллектора и его запуск.

«За субботу и воскресенье планируем выполнить асфальтировку первым слоем, чтобы открыть движение. Но так как глубина разрытий большая, покрытие немного просядет, после чего выполним асфальтировку вторым слоем и восстановим дорожное полотно в соответствии с нормативами», - добавил Александр Наголюк.

Полностью завершить работы и открыть движение по улице Суворова планируется в понедельник, 28 августа.