Сетевое издание|18+|Пятница|25 авг 2023|12:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Работы на Суворовском коллекторе близятся к завершению

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Перекладка самотечного канализационного коллектора на улице Суворова вышла на финишную прямую. Специалисты «РКС-Пенза» и подрядной организации завершили основной этап работ. На аварийном участке длиной 160 метров установили новую полиэтиленовую трубу с помощью горизонтально-направленного бурения.

«Данный метод позволил нам «протащить» новую трубу диаметром 400 миллиметров внутри старого коллектора без вскрытия асфальта на всей улице Суворова, а лишь в местах стартового и приемного котлованов. Также был смонтирован новый колодец и выполнена переврезка абонентов», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Специалисты уже объединили новую трубу с существующими коммуникациями и засыпали места разрытий щебнем. Сегодня будет выполнена растампонировка изолированного участка, промывка коллектора и его запуск.

«За субботу и воскресенье планируем выполнить асфальтировку первым слоем, чтобы открыть движение. Но так как глубина разрытий большая, покрытие немного просядет, после чего выполним асфальтировку вторым слоем и восстановим дорожное полотно в соответствии с нормативами», - добавил Александр Наголюк.

Полностью завершить работы и открыть движение по улице Суворова планируется в понедельник, 28 августа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте