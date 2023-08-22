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Общество

В Заречном на День города пригласили известный армейский ансамбль

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Опубликована программа празднования 65-летия Заречного. Мероприятия продлятся три дня, а гвоздем программы станет выступление известного армейского музыкального коллектива.

Зареченцы начнут праздновать 1 сентября. В 14:00 состоится торжественное открытие обновленного сквера «Юбилейный», а на 17:00 в зоне отдыха «Лесная» запланирована молодежная концертная программа.

2 сентября в 10:00 на площади Ленина состоится фестиваль-шествие трудовых коллективов закрытого города. Подготовка к нему уже идет, участники репетируют. В тот же день можно будет посетить праздничную интерактивную программу «Городской калейдоскоп» в центральном парке.

В 17:30 начнется то, что порадует многих горожан: установление российского рекорда по приготовлению жареного картофеля. Мероприятие пройдет у ДК «Современник». Для блюда намерены использовать 250 кг корнеплодов. Жарить будут на огромной сковороде.

В 19:30 на городском стадионе перед зареченцами выступят особые артисты.

«Специальным гостем праздника станет самый известный армейский музыкальный коллектив в нашей стране - Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России под управлением генерал-майора В. П. Елисеева», - сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Заречного Олег Климанов.

3 сентября в 8:00 в парке имени Лермонтова откроется ярмарка саженцев и цветов. В 11:00 на площади у ДК «Современник» проведут фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч». В 15:00 там же организуют гала-концерт ветеранских организаций, а в 16:30 - народное гулянье.

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