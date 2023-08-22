В Пензу прибыла почти треть новых троллейбусов

22.08.2023 | 15:27

По состоянию на вторник, 22 августа, в Пензу поступил 31 новый троллейбус. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи.

Из прибывших машин приняты 19. В сентябре по городу будут курсировать 27 новых троллейбусов.

Ранее в минцифры сообщали, что всего для обновления подвижного состава закуплено 90 троллейбусов с автономным ходом. Поставка электротранспорта будет осуществлена до конца 2023 года.

Менять машины планируют на всех маршрутах по мере поступления троллейбусов от завода-изготовителя.

Изначально регион приобрел 90 новых троллейбусов (по контракту, причем изначально их предполагали поставить до конца сентября), но по результатам проведенных торгов образовалась экономия в 202,5 млн рублей. На эти деньги решили закупить еще 4 троллейбуса. Таким образом, их общее число должно будет составить 94.