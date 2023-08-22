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Общество

В Пензе на «Глобус» вернут лозунг пролетариев и надпись «СССР»

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В Пензе начали восстанавливать монумент «Глобус» на площади Дружбы, расположенной на пересечении улиц Суворова, Бекешской и 8 Марта.

С 13-метрового сооружения уже демонтированы изображения материков. В планах - снять старую краску и нанести свежую, закрепить подсвечиваемые рельефы, озеленить прилегающую территорию.

Как сообщили в Управлении ЖКХ г. Пензы, на монумент также вернутся аббревиатура «СССР» и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Работы рассчитывают завершить до октября текущего года.

«Глобус» - один из символов Пензы. За многолетнюю историю он пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад – в начале 2000-х.

Потом арт-объект несколько раз пытались реконструировать, даже делали из него елочную новогоднюю игрушку. А в 2018 году одну из главных достопримечательностей Пензы подсветили с помощью четырех прожекторов.

В декабре 2019 года тогдашний губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на непрезентабельный вид «Глобуса» и предложил городским властям подумать над его преображением.

В октябре 2020-го Белозерцев заявил, что готов найти финансирование и модернизировать объект. Он пообещал взять тему в работу, сделать проект, техническое задание и найти подрядную организацию, которая воплотила бы задумку. Однако в силу ряда причин идея не была воплощена.

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Источник — фото vk.com/public204701045
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