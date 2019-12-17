17.12.2019 | 16:41

За многолетнюю историю «Глобус» пережил периоды и расцвета, и затишья. О нем на долгое время забывали, потом несколько раз пытались реконструировать, в последнее время преображали как могли. Например, делали из арт-объекта елочную игрушку, а в 2018 году одну из главных достопримечательностей города подсветили с помощью четырех прожекторов.

Вот только окончательно выйти из сумрака у огромного шара пока так и не получилось. На его непрезентабельный вид обратил внимание губернатор. Иван Белозерцев считает, что нужно спасать памятник.

«Можно и предприятия подключить, можно найти решения так, чтобы это работало на людей и было приятно проезжать вокруг этого «Глобуса», потому что он сделан еще в советское время, и это наша тоже какая-то визитная карточка», - отметил он.

Жители областного центра согласны: пензенский «Глобус» давно устарел как внешне, так и внутренне. Механизмы сильно изношены.

«Мигало что-нибудь покрасивее, крутился бы», - подчеркнула женщина.

«Сейчас не знаю, вертится он или нет, раньше он поворачивался. Если сейчас не поворачивается, надо, чтобы поворачивался», - пояснил прохожий.

Едва ли не главная техническая особенность этого монумента - вращение - сохранилась. «Глобус» продолжает совершать один оборот за сутки. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз это было почти 20 лет назад: в начале 2000-х благодаря стараниям неравнодушных граждан жители и гости города заброшенный монумент не только видели, но и слышали.

Какие изменения ждут глобус на этот раз - над таким вопросом губернатор предложил подумать представителям городской власти.

Кто будет заниматься модернизацией данного арт-объекта, сколько денег на это потребуется, пока не сообщается, неясным остается и само понятие «современный вид». Возможно, на «Глобусе» появится надпись «Россия» вместо «СССР», но вопросов больше, чем ответов.