Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 дек 2019|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.20  |  $  62.93

Общество | Пензенцы высказали пожелания к модернизации «Глобуса»

17.12.2019|16:41
Печать

За многолетнюю историю «Глобус» пережил периоды и расцвета, и затишья. О нем на долгое время забывали, потом несколько раз пытались реконструировать, в последнее время преображали как могли. Например, делали из арт-объекта елочную игрушку, а в 2018 году одну из главных достопримечательностей города подсветили с помощью четырех прожекторов.

Вот только окончательно выйти из сумрака у огромного шара пока так и не получилось. На его непрезентабельный вид обратил внимание губернатор. Иван Белозерцев считает, что нужно спасать памятник.

«Можно и предприятия подключить, можно найти решения так, чтобы это работало на людей и было приятно проезжать вокруг этого «Глобуса», потому что он сделан еще в советское время, и это наша тоже какая-то визитная карточка», - отметил он.

Жители областного центра согласны: пензенский «Глобус» давно устарел как внешне, так и внутренне. Механизмы сильно изношены.

«Мигало что-нибудь покрасивее, крутился бы», - подчеркнула женщина.

«Сейчас не знаю, вертится он или нет, раньше он поворачивался. Если сейчас не поворачивается, надо, чтобы поворачивался», - пояснил прохожий.

Едва ли не главная техническая особенность этого монумента - вращение - сохранилась. «Глобус» продолжает совершать один оборот за сутки. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз это было почти 20 лет назад: в начале 2000-х благодаря стараниям неравнодушных граждан жители и гости города заброшенный монумент не только видели, но и слышали.

Какие изменения ждут глобус на этот раз - над таким вопросом губернатор предложил подумать представителям городской власти.

Кто будет заниматься модернизацией данного арт-объекта, сколько денег на это потребуется, пока не сообщается, неясным остается и само понятие «современный вид». Возможно, на «Глобусе» появится надпись «Россия» вместо «СССР», но вопросов больше, чем ответов.

0
0
0
0
 
Гость|17.12.2019 18:43|

Это вы загнули про 20 лет. Лет 10 назад еще звучал.

Гость|17.12.2019 18:44|

Лучше бы задались вопросом, почему Пензенская область вышла на второе место по онкологии , а не в какую сторону крутить глобус.

Гость|17.12.2019 18:48|

глобус им помешал...чо, других проблем нет? идиЁты!

Гость|17.12.2019 18:52|

Очередное балабольство для отвлечения от основных проблем.Этот бездельник мало того,что ничего не делает полезного,так ещё и уводит в сторону от решения главных проблем региона.

Гость|17.12.2019 18:52|

Не трогайте Глобус, и так полно объектов которые недомодернизировали!

Гость|17.12.2019 18:52|

Уважаемый гость 18:44,вопросом никто не занимается, и отвечать на него по всей видимости никто не будет

Гость|17.12.2019 18:56|

Поднять выше, добавить света, покрасить, починить механизм и ничего не менять ! Воров держать поодаль от глобуса. Добавить рулонный газон, ландшафтный свет, автополив.

Гость|17.12.2019 18:56|

Мародер, убери свои лапы от нашего глобуса.

Гость|17.12.2019 18:57|

все равно российский глобус вскоре ждет та же участь что и ныне дохлого ссср.

но возможность срубить баблишка перед эвакуацией господ в ненавистную гейропу к уже уехавшей накануне родне, грех не воспользоваться.

Гость|17.12.2019 18:58|

Гость писал(a):

почему Пензенская область вышла на второе место по онкологии
Второе место это воровское враньё! Пенза на первом месте с очень, очень хорошими отрывом! Они это скрывают всеми силами! В моргах в причину смерти ставят любой другой диагноз, в реальности цифра в 2-3 раза выше !

Гость|17.12.2019 18:59|

Глобус классный, это история нашего города, не надо его модернизировать. Модернизируйте промышленность.

Гость|17.12.2019 19:02|

Только благодаря руинам СССР стоит нефтяной обмылок, именуемый Россией. Так что оставьте как память...

Гость|17.12.2019 19:04|

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ? Порошенко будет доволен

Гость|17.12.2019 19:07|

Предлагаю поддержать губернатора. Человек старается для города, несмотря на тяжелую болезнь! Быть может ему осталось совсем немного, молодец.

Гость|17.12.2019 19:08|

Самое главное дураков с администрации не допускать до решения сего дела ! Я просто даже не знаю кому можно поручить такое дело!

Я думаю, что бы было хорошо, нужно провести опрос, нанять местную, частную фирму, а лучше несколько, кто то полив, кто то механику, кто то газон,а ворам выставить счёт на оплату!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте