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Общество

В Пензе снова хотят восстановить и запустить «Глобус»

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В пятницу, 2 октября, во время приема граждан в режиме видео-конференц-связи губернатору Ивану Белозерцеву предложили восстановить известный всем горожанам «Глобус». С инициативой выступил житель улицы Карпинского Виктор Гурьев.

Главе региона идея понравилась. Он заявил, что готов найти финансирование и модернизировать объект.

«Этот памятник несет большую патриотическую и смысловую нагрузку. Это глобус в широком понимании, это наша Земля. Памятник нужно восстановить с теми же функциями, как прежде: чтобы так же делал обороты, чтобы музыка звучала», - пояснил Белозерцев.

Он пообещал взять эту тему в работу, сделать проект, техническое задание и найти подрядную организацию, которая воплотила бы задумку.

Подобные предложения от пензенцев звучали неоднократно. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз это было почти 20 лет назад: в начале 2000-х благодаря стараниям неравнодушных граждан жители и гости города заброшенный монумент не только видели, но и слышали.

За многолетнюю историю «Глобус» пережил периоды и расцвета, и затишья. О нем на долгое время забывали, потом несколько раз пытались реконструировать, в последнее время преображали как могли. Например, делали из арт-объекта елочную игрушку, а в 2018 году одну из главных достопримечательностей города подсветили с помощью четырех прожекторов.

В декабре 2019 года губернатор обращал внимание на непрезентабельный вид объекта и предлагал городской власти подумать над его преображением. Однако дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки.

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Гость||

Восстановите его! Пусть будет таким, каким его создали! Как приятно было смотреть на него в рабочем виде!!! Лепите всякое говно за бешеные деньги (конемужик с дырой), а то что действительно ценно - уничтожаете!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Этот памятник несет большую патриотическую и смысловую нагрузку. Это глобус в широком понимании, это наша Земля. Памятник нужно восстановить с теми же функциями, как прежде: чтобы так же делал обороты, чтобы музыка звучала», - пояснил Белозерцев.

Он пообещал взять эту тему в работу, сделать проект, техническое задание и найти подрядную организацию, которая воплотила бы задумку.

Ну так денег ли лишних бюджетных много,а тут пили не хочу. Сейчас проклятие Пензы Иоффе опять что нибудь выдумает и испахабит ещё один объект исторического наследия города.Проектировали и делали его ВНИИПТХИМАШ и ПЕНЗХИММАШ.

Гость||

Только Иоффе не подпускайте близко!!!!!! Снова всё испоганит!

Гость||

Танк верните на место!

Гость||

Ну кто теперь ВТБ...миллионов за 300.

Гость||

Надеюсь надпись СССР и его границы будут оригинальными!

Гость||

Лет 15 назад он еще звучал. Не врите про 20

Гость||

Танк уже вернули?

Гость||

Гость писал(a):

Танк верните на место!
Поздно спохватились,он уже того тю тю уехал

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Например, делали из арт-объекта елочную игрушку, а в 2018 году
Это было сродни вандализму.

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас проклятие Пензы Иоффе опять что нибудь выдумает и испахабит ещё один объект исторического наследия города.Проектировали и делали его ВНИИПТХИМАШ и ПЕНЗХИММАШ.
Согласен. Иоффе испоганит Глобус.

Гость||

Хана глобусу, патриоты решили его восстановить!

Гость||

Гость писал(a):

Проектировали и делали его ВНИИПТХИМАШ и ПЕНЗХИММАШ.
Вот их и надо привлекать. Без всяких Иоффе.

Гость||

Гость писал(a):

Вот их и надо привлекать. Без всяких Иоффе.
ВНИПТХИММАШ проектировал ,а ПЕНЗХИММАШ был основным исполнителем,формально он ещё есть,на деле завода больше нет.

Гость||

и не забудьте покрасить в зелёный за 10 лямоф

Имя: Гость
Комментарий:

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