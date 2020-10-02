В Пензе снова хотят восстановить и запустить «Глобус»

02.10.2020 | 13:52

В пятницу, 2 октября, во время приема граждан в режиме видео-конференц-связи губернатору Ивану Белозерцеву предложили восстановить известный всем горожанам «Глобус». С инициативой выступил житель улицы Карпинского Виктор Гурьев.

Главе региона идея понравилась. Он заявил, что готов найти финансирование и модернизировать объект.

«Этот памятник несет большую патриотическую и смысловую нагрузку. Это глобус в широком понимании, это наша Земля. Памятник нужно восстановить с теми же функциями, как прежде: чтобы так же делал обороты, чтобы музыка звучала», - пояснил Белозерцев.

Он пообещал взять эту тему в работу, сделать проект, техническое задание и найти подрядную организацию, которая воплотила бы задумку.

Подобные предложения от пензенцев звучали неоднократно. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз это было почти 20 лет назад: в начале 2000-х благодаря стараниям неравнодушных граждан жители и гости города заброшенный монумент не только видели, но и слышали.

За многолетнюю историю «Глобус» пережил периоды и расцвета, и затишья. О нем на долгое время забывали, потом несколько раз пытались реконструировать, в последнее время преображали как могли. Например, делали из арт-объекта елочную игрушку, а в 2018 году одну из главных достопримечательностей города подсветили с помощью четырех прожекторов.

В декабре 2019 года губернатор обращал внимание на непрезентабельный вид объекта и предлагал городской власти подумать над его преображением. Однако дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки.