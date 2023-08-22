В Кузнецке нашли дело для участников народного ополчения

22.08.2023 | 11:56

В Кузнецке мужчины, вступившие в ряды народного ополчения, будут патрулировать улицы. Об этом в понедельник, 21 августа, на совещании в администрации заявил глава города Сергей Златогорский.

Планируется, что участники движения с 1 сентября в формате народных дружин станут следить за порядком.

«Свои районы, вокруг школ - они бы брали под контроль. Где-то с молодежью побеседовали, кому-то свое отеческое слово сказали. Есть у нас элемент разгильдяйства, не всем хватает твердой отцовской руки, у некоторых просто этой руки нет», - пояснил Сергей Златогорский.

Также он заявил, что на стрелковом комплексе «Светлая поляна» уже готовы провести первое занятие для ополченцев, осталось определить дату и количество участников.

«Мы их поучим тактике и медицине, они постреляют немножко, оружие подержат в руках», - отметил Златогорский.

О планах обучать участников народного ополчения Кузнецка стало известно в начале августа.

«Видите, что происходит. Хоть мы и в глубоком тылу, но должны чувствовать свою сопричастность к событиям, происходящим в зоне СВО, и свой вклад должны вносить», - подчеркивал тогда Сергей Златогорский.