Вступивших в народное ополчение кузнечан обучат боевым навыкам

01.08.2023 | 20:39

С начала осени кузнечане, вступившие в ряды народного ополчения, приступят к занятиям по боевой подготовке. Речь об этом шла на последней планерке в местной администрации.

«Я на неделе заезжал к товарищу своему, который на стрелковом комплексе «Светлая поляна» занимается. Он развернул комплекс подготовки по разным направлениям, связанным с СВО, поэтому с 1 сентября с активом нашего ополчения будем туда выезжать и потихонечку что-то вспоминать, если кто что забыл, кто еще не пробовал - попробует», - объявил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

По его мнению, ситуация такова, что надо быть готовыми ко всему.

«Видите, что происходит. Хоть мы и в глубоком тылу, но должны чувствовать свою сопричастность к событиям, происходящим в зоне СВО, и свой вклад должны вносить», - подчеркнул Златогорский.

Кроме того, с 1 сентября возобновят работу пункты приема гуманитарной помощи бойцам СВО, в том числе расположенные на базе школ.