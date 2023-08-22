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Общество

Пензенские медики показали, как выглядит норвежская чесотка

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Специалисты Пензенского областного центра спецвидов медпомощи показали, как выглядела рука пациентки, попавшей к ним с норвежской чесоткой.

Это крайне редкая разновидность заболевания, впервые открытая в 1847 году в Норвегии, откуда и получила свое название.

Одной из последних пациенток с таким диагнозом стала женщина, которая на первоначальном этапе проходила лечение в поликлинике. У нее выявили тяжелые коморбидные патологии.

«Распознать норвежскую чесотку сложно, на первоначальном этапе она может расцениваться как аллергический дерматит. Подобная ситуация как раз и получилась с нашей пациенткой. Находясь долгое время под наблюдением с неверно выставленным диагнозом, она поступила к нам уже с множеством высыпаний на теле. Массивные серозные корки отмечались в области крупных складок кожного покрова, на коже кистей, живота, ягодиц, внутренней поверхности бедер, все это также сопровождалось зудом», - рассказали в центре.

Там медики назначили женщине адекватное спецлечение, и ее состояние улучшилось.

Свежих высыпаний уже не было. Корки на коже отпали, трещины эпителизировались, пациентку перестал беспокоить зуд.

«Атипичное течение чесотки в данном клиническом случае объясняется наличием у пожилого больного сопутствующих соматически отягощенных патологий. В настоящее время больная выписана с рекомендациями наблюдения по месту жительства с учетом маломобильности врачом общей практики», - добавили в центре.

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Источник — фото vk.com/pokcsvmp
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