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Общество

Пензенские врачи вылечили пациентку с редчайшим видом чесотки

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В Пензе вылечили пациента с редким заболеванием – норвежской чесоткой.

По словам врача-дерматовенеролога Марины Пьяновой, корковая, или крустозная, форма - крайне редкая разновидность чесотки. Впервые она была открыта в 1847 году в Норвегии, откуда и получила свое название. До настоящего времени описано всего немногим более 250 случаев заболевания.

В силу эпизодичности ее сложно диагностировать из-за риска спутать с другими кожными заболеваниями. Главным симптомом является образование на коже массивных серовато-желтых или буро-черных корок толщиной от нескольких миллиметров до 2-3 сантиметров. Между слоями корок и под ними обнаруживается огромное количество чесоточных клещей. На кистях и стопах наблюдается множество чесоточных ходов. Нередко поражаются ногти, увеличиваются лимфоузлы, выпадают волосы, повышается температура тела.

Норвежская чесотка наблюдается на фоне иммунодефицитов и иммуносупрессивных состояний, при длительном приеме гормональных и цитостатических препаратов, нарушении периферической чувствительности.

2 случая норвежской чесотки были зарегистрированы в Пензенской области в 2019 году. За 2022 год и в течение 2023-го в клинический центр специализированных видов медицинской помощи было госпитализировано 4 таких пациента.

Последней из них стала как раз возрастная женщина, страдающая сахарным диабетом 2-го типа с множественными осложнениями. Она давно лечится гормональными препаратами, у нее нет одной ноги, наблюдается множество патологий, организм крайне ослаблен.

Пензенские дерматовенерологи сумели диагностировать редкое заболевание. Женщина длительное время находилась на амбулаторном лечении и избавилась от неприятного заболевания.

«Специалисты отмечают, что благодаря имеющейся диагностической базе и современному оборудованию для проведения гематологических, биохимических, коагулогических, химико-микроскопических исследований можно легко и быстро определить даже самого редкого и сложного возбудителя», - отметили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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