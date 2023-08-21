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Общество

Перевозчиков в Пензе обяжут содержать конечные остановки

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Компании-перевозчики могут заняться благоустройством и уборкой территорий конечных остановок транспорта.

Это случится, если в силу вступят новые правила благоустройства, которые обсуждали в понедельник, 21 августа, в администрации Пензы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, содержание, уборку остановок, урн на них, а также биотулетов доверят перевозчикам. Предусматривается закрепление за ними различных участков.

Состояние территории конечных остановок в Пензе давно вызывает у горожан нарекания. Они жалуются на замусоренность, переполненные урны, а также запах, который исходит не только от биотуалетов, но, например, и от деревьев поблизости. Растительность привлекает тех водителей, которые подчиняются зову природы на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что 21 августа в мэрии обсудили изменения правил благоустройства, которые предусматривают замену больших мусорных контейнеров на меньшие, с крышкой. Также на баланс управляющих компаний передадут некоторые площадки для сбора ТКО, их обяжут следить за порядком вокруг контейнеров и контролировать вывоз отходов.

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