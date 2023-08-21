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Общество

Губернатор прокомментировал происходящее на ул. Московской

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В понедельник, 21 августа, губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства Пензенской области поднял тему ремонта на улице Московской. Работы там не укладываются в график, отставание составляет от 14 до 20 дней.

«Основная проблема в том, что количество людей и техники на этих объектах крайне недостаточно, несопоставимо с объемом выполняемых работ», - объяснил глава Пензы Александр Басенко в ходе совещания на главной пешеходной улице 17 августа.

Губернатор прокомментировал происходящее. «Я это все знал, меня убеждали, что все будет выполнено и сделано. Готовьте мое обращение на имя «Т Плюс» по Москве, чтобы подрядчика меняли или срочные меры предпринимали. Мое основное условие было, чтобы работы были закончены до 1 сентября», - заявил Олег Мельниченко.

Он потребовал, чтобы теплоснабжающая организация ввела работы в график.

«Я безучастно на это смотреть не буду. И мне нужно качество. На сегодняшний день даже по ливневке качество работ очень низкое», - предупредил губернатор.

Министр ЖКХ и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин уточнил, что на 21 августа около 300 домов по вине «Т Плюс» остаются без горячего водоснабжения и пензенцы не имеют возможности элементарно помыть детей к школе.

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