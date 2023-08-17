Улица Московская не будет восстановлена в срок

17.08.2023 | 18:47

В четверг, 17 августа, на улице Московской, где все лето проходит ремонт теплосетей, представители власти провели промежуточное совещание с подрядчиком и субподрядчиком, чтобы обсудить, что реально делается на объекте. Результаты осмотра главной пешеходной улицы их не порадовали.

Министр ЖКХ и гражданской защиты населения области Михаил Панюхин заявил, что работы отстают от графика, и это не устраивает ни губернатора, ни городские власти, ни его ведомство.

Технический директор - главный инженер Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов отчитался, что на участке от Горького до Кураева сейчас восстанавливают нарушенное благоустройство - укладывают плитку. «Трубная часть здесь смонтирована, тепловые камеры реконструированы, планируемые сроки восстановления плитки – 1 сентября», - сообщил он.

В первоначальном графике были указаны другие сроки – 10 августа.

Обещание уже завтра, в пятницу, добавить еще рабочих, Михаила Панюхина не впечатлило. «Вы этими пятницами кормите нас уже 2 недели, что у вас добавится третье звено. И вы будете мусолить вот это все... Ну, дай бог, если до 1 сентября этот участок сделаете», - прокомментировал он.

Глава Пензы Александр Басенко заявил, что встречался с руководством подрядной организации 2 недели назад и готовность по тепловым работам была 100-процентой. То есть никаких ограничений для того, чтобы восстанавливать плитку, не было.

«Основная проблема в том, что количество людей и техники на этих объектах крайне недостаточно, несопоставимо с объемом выполняемых работ. И притом администрация города постоянно мониторит: в выходные дни на этих объектах никто не работает. То есть то время, которое можно было бы использовать, чтобы наверстать сроки выполнения работ, не используется. И количество людей и техники не соответствует срокам, которые у нас имеются. Я переживаю за то, что сейчас, пока благоприятные погодные условия, мы упускаем сроки. Когда мы войдем в осенне-зимний период, начнутся ливни, неблагоприятная погода. Это будет существенным образом затягивать время на благоустройство территории», - рассказал Александр Басенко.

Главный инженер компании «Флагман Инжиниринг» Илья Егоров (именно она занимается восстановлением благоустройства), подтвердил, что планирует закончить участок от Горького до Кураева до 1 сентября.

Глава Пензы указал, что на Московской, кроме проблемы со сроками, есть и другие. Например, беспорядок (строительные материалы разложены по всей ширине улицы), отсутствие заборов, нарушение техники безопасности производства работ.

«Когда мне зайти на площадку, мне каску надо, без каски нельзя заходить, а тут ваши люди работают, подъем трубы осуществляют - ни касок, ничего. И площадка строительная ничем не огорожена. Почему не огораживается строительная площадка? Где ограждение?» - возмутился Басенко.

Михаил Панюхин разделил его негодование по поводу отсутствия забора. «Дети имеют свойство лазить по трубам. Вон сколько гуляют детей!» - обратил он внимание представителя ресурсоснабжающей организации.

Министр подвел итог совещанию и рассказал о планируемых шагах. «Я сегодня получил команду официально от губернатора на Хуснуллина (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. - Прим. ред.) и Файзуллина (министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. - Прим. ред.) подготовить письмо о том, что «Т Плюс» валит нам все и по этой программе, и по всем остальным направлениям: по горячей воде 278 домов на сегодня отключено. Хотя обещали, что начнет уменьшаться количество домов. И конца-края этому не видно».