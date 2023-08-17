Пензенские власти ищут способ повлиять на тепловиков

17.08.2023 | 21:03

Отставание от сроков по ремонту теплосетей на улице Московской (оно составляет от 14 до 20 дней) вынудило власть Пензенской области пойти на решительные меры.

В четверг, 17 августа, министр ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин заявил, что в начале недели и. о. губернатора Николаем Симоновым было подписано письмо на имя руководителя головной организации ПАО «Т Плюс», где рассказывается о происходящем в Пензе.

«Что мы недовольны сроками и качеством исполнения работ. Также описана ситуация по обеспечению населения горячей водой», - уточнил министр.

По его словам, 17 августа губернатор Олег Мельниченко дал поручение готовить письмо на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, если до 21-го числа со стороны головной организации не будут приняты меры к руководителям мордовского филиала ПАО «Т Плюс».

«Уже на территории РФ есть прецедент, когда теплоснабжающая организация была национализирована - ТГК-2 перестала существовать как частная структура. Наверное, возможно и тут, если они не изменят свое отношение. А на протяжении длительного времени они не меняют его.

Я с самого начала говорю: с того момента, когда было ликвидировано пензенское отделение, когда все это перевели в Саранск, с той самой минуты началась эта свистопляска, по-другому не скажешь. Саранск - на первом месте, Пенза - по остаточному принципу. На протяжении длительного времени», - заявил Михаил Панюхин.

Он рассказал, что в этом году ресурсоснабжающая организация сообщила о предаварийном состоянии труб на Московской - 2,5 тысячи домов могли остаться без тепла в случае серьезного ЧП.

«Зимой, представляете, вот это все разбирать, ковырять... Поэтому вынуждены были согласиться [на ремонт], но вначале все руководство, и подрядные организации, и субподрядные заверяли главу города, губернатора, что все будет сделано качественно, в срок и вопросов никаких не будет. И вот результат», - отметил министр.

Михаил Панюхин заявил, что частный бизнес развивать надо, но отдавать стратегические объекты тепло-, водоснабжения было нельзя. «Сейчас происходит, по-моему, понимание. И сейчас уже, знаете, с электрическими сетями организовывают структуры, которые собирают эти сети под одного хозяина, под государственное. Я думаю, что и эти вопросы будут решать, вопрос времени, но нам это время нужно пережить. Поэтому нужно добиться, чтобы они выполнили то, что должны сделать», - заключил министр.