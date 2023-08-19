В Пензе автобусы и маршрутки будут объезжать закрытый участок

19.08.2023 | 09:56

В связи с проведением аварийных работ на улице Суворова с 6:00 субботы, 19 августа,до окончания работ изменится схема движения общественного транспорта.

Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Автобусы большого и малого классов № 54, 66, 2а, 4, 6, 10, 29 с улицы Кирова направятся по Бакунина, Володарского, Суворова, далее - по маршрутам.

Автобусы № 82с и 99 с улицы Чехова пойдут по Суворова, Урицкого, Долгова, Московской, Октябрьской, Плеханова, повернут на Суворова и вернутся к обычной схеме движения.

Маршрутки № 20, 24, 73 с улицы Урицкого будут двигаться по улицам Долгова, Московской, Октябрьской, Плеханова, Суворова.

Движение автобусов малого класса № 9м и 93 с улицы Бакунина (Бакунинского моста) направлено по улицам Урицкого, Славы, Кирова.

Автобусы большого и малого класса № 70, 149, 1, 5, 13, 34, 43, 49, 68 75, 85, 89 при движении с улицы Рабочей будут объезжать закрытый участок по Долгова, Московской, Октябрьской, Володарского, Суворова, Чехова, а при движении с улицы Чехова - по Суворова, Урицкого, Рабочей.

Автобусы № 165 с улицы Чехова свернут на Суворова, Урицкого, Долгова, Московскую, Октябрьскую и выйдут на свой маршрут.

Маршрутки № 12 направятся с Октябрьской по Долгова и Урицкого, далее - по обычной схеме.

Маршрутки № 59 с улицы Рабочей поедут по Долгова, Урицкого и Бакунина, при направлении с улицы Бакунина (Бакунинского моста) - по Урицкого, Долгова, далее - по маршруту.

Маршрутка № 9к с улицы Бакунина (Бакунинского моста) направится по Урицкого, Долгова, Московской, Октябрьской, далее - привычным путем.

Маршрутки № 63 при движении с улицы Рабочей поедут по Долгова, Московской, Октябрьской, Володарского, Суворова, Чехова; при направлении с улицы Бакунина - по Чехова, Суворова, Урицкого, Долгова, далее - по маршруту.

Автобусы малого и среднего классов № 77, 5к с улицы Чехова проедут по Бакунина, Володарского, Суворова, затем - по привычной схеме.

Автобусы № 25 с улицы Чехова направятся по Бакунина, Володарского, Суворова, далее - по маршруту.

Ранее стало известно, что с 6:00 19 августа ориентировочно до 6:00 25 августа будут закрыты для движения улица Суворова от Московской до Урицкого (за исключением общественного транспорта в сторону улицы Урицкого) и полностью улица Чехова от Суворова до Долгова.