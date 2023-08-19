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Общество

После Спаса пензенцы могут есть яблоки вволю

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В субботу, 19 августа, православные пензенцы отмечают праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом.

«В православных храмах совершается чин освящения плодов. Люди, которые живут согласно с церковной традицией, начинают вкушать яблоки только после этого праздника», - напомнили в Пензенской епархии.

А в региональном минздраве жителям Сурского края рекомендовали пользоваться тем, что год щедр на яблоки, и не пропустить сезон этих доступных и полезных фруктов.

Яблоки стимулируют прилив жизненных сил, помогают при стрессах и усталости, укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают работу мозга. Это происходит благодаря магнию, фосфору, кальцию, калию, селену и йоду, а также витаминам С, В1, В2, РР, Е.

Красные и зеленые плоды улучшают пищеварение, так как содержат органические кислоты - яблочную, лимонную, салициловую и борную. Благодаря им вырабатывается желчь и желудочный сок. Считается, что 1 яблоко, съеденное за 20 минут до основного приема пищи, гарантирует хороший аппетит.

Желающие похудеть могут добиться результата, если в течение нескольких дней будут употреблять печеные яблоки с кефиром. При этом нагрузка на желудок небольшая, а из организма станут выводиться токсины.

Страдающим от гипертонии следует каждое утро съедать хотя бы 1 кисло-сладкое яблоко или выпивать 1/2 стакана сока из зеленых яблок за час до еды. Таким образом из организма удалятся избыточные вода и соль, что способствует снижению кровяного давления.

Особенно яблоки полезны при малокровии и после большой кровопотери - они богаты железом и повышают уровень гемоглобина.

Однако не стоит злоупотреблять яблоками при гастрите, колите, эрозии, язве, особенно в стадии обострения. Дело в том, что фрукты содержат большое количество грубой клетчатки, в основном в кожуре, а она может спровоцировать новый приступ болезни.

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Источник — фото pixabay.com
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