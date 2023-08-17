Пензенцев приглашают освятить плоды на Яблочный Спас

17.08.2023 | 15:13

19 августа православные пензенцы отметят один из 12 великих праздников Русской православной церкви - Преображение Господне. В народе его называют Яблочным Спасом.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит торжественные богослужения в Спасо-Преображенском мужском монастыре Пензы (Спасо-Преображенская, 6а).

В пятницу, 18 августа, в 16:00 состоится всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа.

В субботу, 19-го числа, в 7:00 начнется Божественная литургия. Она продлится 2-2,5 часа.

«Освящение плодов запланировано ориентировочно на 9:00», - уточнили в пресс-службе Пензенской епархии.