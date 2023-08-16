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Общество

Пензенцев предупредили об изменениях в маршрутах транспорта

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В Пензе изменили схемы движения автобусов и маршруток из-за ремонта сетей на участке улицы Суворова от Московской до Чехова.

Как сообщили в среду, 16 августа, вплоть до окончания работ автобусы № 54, 66, 2а, 4, 6, 10, 29 с улицы Суворова направятся на Володарского, далее - на Бакунина, Кирова, затем - по обычному маршруту в обоих направлениях.

Претерпит изменения и маршрут № 82с. С улицы Кирова эти автобусы пойдут по Чехова - Долгова - Московской - Октябрьской - Плеханова - Суворова, далее - по обычной схеме движения.

Автобусы № 99 объедут перекрытие по Плеханова - Бакунина - Чехова, выйдут на улицу Суворова и проследуют дальше по стандартному маршруту в прямом направлении, а с улицы Кирова - на Чехова - Долгова - Октябрьскую - Плеханова - Суворова и затем как всегда - в обратном.

Изменения в движении автобусов № 5к, 77, 25 следующие: улица Чехова - Долгова - Московская - Октябрьская - Володарского - Суворова, далее - по маршруту.

Иначе выглядит и схема движения троллейбусов № 2 и 7. С улицы Суворова они пойдут по Плеханова - Октябрьской - Володарского - М. Горького - Кирова, затем - по маршруту. Корректировка действует в обоих направлениях.

Троллейбус № 6 с проспекта Победы направится на Коммунистическую, далее - по Суворова - Плеханова - Октябрьской - М. Горького - Кирова, потом - как обычно.

15 августа на улице Суворова поблизости от пересечения с улицей Чехова под автобусом провалился асфальт. Сейчас причину ЧП устраняют специалисты, движение на участке перекрыли.

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