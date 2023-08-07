Во многих районах Пензы на сутки отключат воду

07.08.2023 | 10:10

В связи с подготовкой к отопительному сезону 2023-2024 гг., а также для технического ремонта запорной арматуры диаметром 1 000 мм НСВ «Сурский водозабор» и замены запорной арматуры на распределительной сети водопровода Пензы с 8:00 17 августа до 8:00 18 августа будет ограничено водоснабжение в нескольких районах города.

Без воды останутся Арбеково, микрорайоны Заря, ГПЗ-24, «Сурская Ривьера», Сосновка, Дегтярный Затон, Маньчжурия, Терновка, Междуречье, Спутник, Сурский Квартал, Гидрострой, Тепличный Комбинат, Веселовка, Бригадирский Мост, Кривозерье, Декоративные Культуры, Маяк, Нахаловка, Шуист, Согласие, Биосинтез, Автодром, Бугровка, Дубрава,​ Илмари,​ ул. Кижеватова, ул. Воронова, ул. Российская, ул. Калинина (частично), ул. Окружная, ул. Ново-Казанская.

В остальных районах города возможно снижение давления.

На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.

Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуется запасать воду в дневное время заранее.

«Приносим свои извинения за вынужденные неудобства! Выполнение данных работ позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в зимний период», - сообщили в Горводоканале.