Во многих районах Пензы на сутки отключат воду

В связи с подготовкой к отопительному сезону 2023-2024 гг., а также для технического ремонта запорной арматуры диаметром 1 000 мм НСВ «Сурский водозабор» и замены запорной арматуры на распределительной сети водопровода Пензы с 8:00 17 августа до 8:00 18 августа будет ограничено водоснабжение в нескольких районах города.
Без воды останутся Арбеково, микрорайоны Заря, ГПЗ-24, «Сурская Ривьера», Сосновка, Дегтярный Затон, Маньчжурия, Терновка, Междуречье, Спутник, Сурский Квартал, Гидрострой, Тепличный Комбинат, Веселовка, Бригадирский Мост, Кривозерье, Декоративные Культуры, Маяк, Нахаловка, Шуист, Согласие, Биосинтез, Автодром, Бугровка, Дубрава, Илмари, ул. Кижеватова, ул. Воронова, ул. Российская, ул. Калинина (частично), ул. Окружная, ул. Ново-Казанская.
В остальных районах города возможно снижение давления.
На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.
После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.
Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь также влияет на снижение давления в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим рекомендуется запасать воду в дневное время заранее.
«Приносим свои извинения за вынужденные неудобства! Выполнение данных работ позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в зимний период», - сообщили в Горводоканале.
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