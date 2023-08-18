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Общество

Моноколеса на дорогах возмущают пензенцев

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Новые участники движения, которые начали появляться на дорогах Пензы, возмущают обычных водителей. Речь идет о владельцах моноколес.

В телеграм-канал PenzaInform прислали запись, как по улице Окружной со скоростью автомобилей едет человек на моноколесе.

«На дорогах появились «водители» моноколес, передвигаются они крайне непредсказуемо... Автомобилисты, будьте внимательны!» - предупредила автор видео.

Пензенцы в комментариях разошлись во мнениях, где должны ездить владельцы СИМ (средств индивидуальной мобильности).

«Велосипедистам, самокатчикам и т. д. не место на дороге. Их дорога - пешеходная зона»,

«В других городах они так не катаются, только на пешеходной зоне», - указали одни.

«Нет, как они ездят - точно им на пешеходных зонах делать нечего», «Вот когда они будут ездить со скоростью 5-6 км/час, тогда и можно пускать в пешеходную зону. А пока ходить по тротуарам страшно стало», «А пешеходам на пешеходных зонах, наверное, так удобно «делить» эти самые зоны с велосипедистами, самокатчиками и прочими», «Электросамокатчикам и электровелосипедистам точно нечего делать на пешеходном переходе. Столько они уже народу покалечили. Пусть уж по дорогам ездят, там только они покалечатся, водителям они вреда хотя бы не нанесут», - отметили другие горожане.

Большинство при этом согласились, что владельцы СИМ должны ездить по велодорожкам. Вот только они в Пензе отсутствуют.

C 1 марта электросамокаты, сигвеи и другие СИМ стали новым видом транспорта. Для них предусмотрены следующие правила: нельзя разгоняться свыше 25 км/ч, а ездить можно везде, в том числе по автодорогам, на которых действует ограничение скорости в 60 км/ч. Управляющие СИМ люди должны держаться правого края проезжей части.

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