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Общество

Техническую воду для пензенцев будут возить поливомоечные машины

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В четверг, 17 августа, десятки районов Пензы останутся без холодной воды. Подачу ресурса восстановят через сутки: в 8:00 18-го числа.

Воду отключат из-за необходимости отремонтировать запорную арматуру. Горожанам требуется сделать запас ресурса.

Кроме того, планируют организовать подвоз технической воды.

Этот вопрос обсуждался на совещании в мэрии 17 августа. Районным администрациям поручили оперативно откликаться на такие заявки, в приоритете - больницы, социальные учреждения.

«Представитель ресурсоснабжающей организации сообщил, что для этих целей будет задействовано три единицы техники», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Такого количества недостаточно, поэтому на помощь придут поливомоечные машины. Техническую воду будут развозить 19 спецавтомобилей.

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