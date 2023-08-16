Техническую воду для пензенцев будут возить поливомоечные машины

16.08.2023 | 20:37

В четверг, 17 августа, десятки районов Пензы останутся без холодной воды. Подачу ресурса восстановят через сутки: в 8:00 18-го числа.

Воду отключат из-за необходимости отремонтировать запорную арматуру. Горожанам требуется сделать запас ресурса.

Кроме того, планируют организовать подвоз технической воды.

Этот вопрос обсуждался на совещании в мэрии 17 августа. Районным администрациям поручили оперативно откликаться на такие заявки, в приоритете - больницы, социальные учреждения.

«Представитель ресурсоснабжающей организации сообщил, что для этих целей будет задействовано три единицы техники», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Такого количества недостаточно, поэтому на помощь придут поливомоечные машины. Техническую воду будут развозить 19 спецавтомобилей.