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Общество

Минздрав: Новые правила продажи лекарств не осложнят жизнь пациентам

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Изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких новых или специальных форм рецептов для этого не потребуется.

Об этом сообщает Минздрав РФ на странице в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве напомнили, что с 1 сентября в России вступает в силу постановление правительства, согласно которому аптеки должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта. Ряд экспертов предположил, что это значительно осложнит покупку многих препаратов.

Норма распространяется только на случаи вывода из оборота при продаже препаратов, подлежащих предметно-количественному учету (сильнодействующих, психотропных, наркотических), льготных лекарств, а также препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам.

«В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет», - проинформировали в Минздраве со ссылкой на Росздравнадзор.

Информация о рецептах на льготные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в систему. Новые требования, по сути, являются техническими и коснутся алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций. На доступность лекарств для граждан они не повлияют.

«Таким образом, вступающие 1 сентября в силу новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов. Граждане смогут так же, как обычно, приобретать необходимые им лекарства», - резюмировали в минздраве.

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