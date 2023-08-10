Для множества пензенцев осложнится покупка лекарств

10.08.2023 | 09:53

С 1 сентября в стране вступит в силу новое постановление Правительства РФ № 468. Согласно документу, аптеки должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта. Это означает, что множество пациентов столкнутся с проблемами при покупке препаратов.

Рецептурные лекарства составляют свыше 70% ассортимента аптечных пунктов. Сейчас именно по рецепту продают не более 10% из них, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.

Не подойдут и назначения, которые врачи зачастую выписывают на обычных листочках бумаги. В аптеках должны будут требовать рецепт, сделанный по форме: на специальном бланке, с номером и печатью.

«Как быть хроническим пациентам, которые, например, постоянно принимают препараты для снижения давления, которые являются рецептурными? Это может привести к тому, что люди будут устраивать перерывы в лечении, что в случае артериальной гипертонии, да любого хронического заболевания, может привести к хроническим последствиям. Стоит ли говорить, что попасть к врачу в оперативном порядке сегодня чрезвычайно сложно. Да и сами медицинские учреждения, разумеется, не готовы к новой нагрузке, они и так не справляются с потоком пациентов», - цитирует издание правозащитника Илью Воробьева.

По мнению сотрудников аптек, нововведение повлечет за собой жесточайший контроль за отпуском рецептурных лекарств, осложнит их работу, отразится на доступности препаратов для огромного числа людей. По их словам, возможен коллапс.

«Это еще не все потрясения, которые ожидают аптечную отрасль. Многие предприятия уже сегодня сообщают об участившихся проверках по отпуску препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Это препараты строгого отпуска, сведения о продаже которых должны храниться в аптеках. А с 1 сентября их перечень расширяется: по мнению чиновников, теперь к таким препаратам будут относиться такие популярные лекарства, как андипал, бронхолитин, валокордин, валосердин, корвалдин, корвалол, номигрен, паглюферал и прочие», - отмечает издание.