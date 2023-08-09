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Общество

Темпы восстановления плитки на Московской потребовали ускорить

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Восстановление благоустройства на улице Московской ведется недостаточно эффективно. К таким выводам пришел глава Пензы Александр Басенко, побывавший на объекте в среду, 9 августа.

От подрядчика потребовали увеличить количество рабочих и ускорить работы так, чтобы до 1 сентября участок от улицы Максима Горького до Кураева был полностью открыт для прохода.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, асфальт и тротуарная плитка вскрываются только в местах тепловых камер, которые расположены на расстоянии 12-15 метров друг от друга. Всего на участке от здания администрации Железнодорожного района до улицы Кураева 14 таких объектов, на 5 из них работы закончены.

К реконструкции тепловых сетей, которые ввели в эксплуатацию 40 лет назад, приступили в мае. Во время замены рабочие столкнулись с трудностями. Например, они вскрыли несколько тепловых камер и обнаружили, что трубы лежат не в проектном положении. Также им постоянно приходилось откачивать грунтовые и дождевые воды.

В середине июля от подрядчика уже требовали увеличить число специалистов, чтобы не отстать от графика.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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