Коллекторам открыли еще один канал связи с должниками

06.08.2023 | 14:25

С февраля 2024 года коллекторы получат возможность общаться с должниками через портал госуслуг.

Соответствующий закон подписан Президентом РФ и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает, что взаимодействовать с должником смогут не всякие коллекторы, а лишь те организации, которые включены в специальный реестр и действуют в интересах кредитора.

«По действующему закону работу коллекторов контролируют судебные приставы. Однако в их поле зрения попадают в основном сотрудники крупных специализированных компаний, частные же коллекторы фактически остаются вне закона. Для устранения этого пробела законом создается госреестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Формировать его будут автоматически на основе данных Банка России, а размещать на сайте ФСПП», - поясняет «Парламентская газета».

Новый закон утверждает способы общения с должником. Кредитору позволяется напоминать ему об оплате письменно по почте или курьером, или же через портал госуслуг. Последний способ - только с согласия самого гражданина, оставленного в личном кабинете на сайте.

Ранее в стране ввели тюремные сроки для коллекторов, угрожающих в случае неуплаты применить насилие, повредить имущество и шантажирующих должника. Они могут на 5 лет лишиться свободы.