Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 авг 2023|15:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Коллекторам открыли еще один канал связи с должниками

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


С февраля 2024 года коллекторы получат возможность общаться с должниками через портал госуслуг.

Соответствующий закон подписан Президентом РФ и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает, что взаимодействовать с должником смогут не всякие коллекторы, а лишь те организации, которые включены в специальный реестр и действуют в интересах кредитора.

«По действующему закону работу коллекторов контролируют судебные приставы. Однако в их поле зрения попадают в основном сотрудники крупных специализированных компаний, частные же коллекторы фактически остаются вне закона. Для устранения этого пробела законом создается госреестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Формировать его будут автоматически на основе данных Банка России, а размещать на сайте ФСПП», - поясняет «Парламентская газета».

Новый закон утверждает способы общения с должником. Кредитору позволяется напоминать ему об оплате письменно по почте или курьером, или же через портал госуслуг. Последний способ - только с согласия самого гражданина, оставленного в личном кабинете на сайте.

Ранее в стране ввели тюремные сроки для коллекторов, угрожающих в случае неуплаты применить насилие, повредить имущество и шантажирующих должника. Они могут на 5 лет лишиться свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте