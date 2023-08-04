Погода в пятницу: августовская жара не желает отступать

04.08.2023 | 07:49

В пятницу, 4 августа, в Пензенской области по-прежнему будет жарко, как и в предыдущие дни. В связи с этим прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Днем при небольшой облачности температура воздуха может достигать +30…+32 градусов. Слабый ветер будет дуть, меняя направление.

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили: в Пачелмском районе сохраняется IV класс пожарной опасности.

В ночь на субботу, 5 августа, термометр покажет +18…+20 градусов. Направление ветра будет западным.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора напомнили, что повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.

Чтобы избежать этого, следует ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. Помещения необходимо проветривать, при выходе на улицу надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки и головной убор.

В жару необходимо снизить потребление копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания, отказаться от жирной пищи, а долю мяса в рационе свести к минимуму, заменив его рыбой или морепродуктами.

Также эксперты рекомендуют выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов. А вот от газировки, энергетиков и алкоголя следует отказаться.