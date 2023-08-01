В Кузнецке коммунальным должникам не дадут горячую воду

В Кузнецке в дома, жители которых имеют задолженность по оплате ресурса, не будет возобновлена подача горячей воды.
Речь идет о следующих адресах:
- ул. Минская, 16 (ЖСК № 25 Заря);
- ул. Фабричная, 99, стр. 1 (ТСЖ «Венец»);
- ул. Фабричная, 99 (ТСЖ «Элита»);
- ул. Сызранская, 148а (ЖСК-2);
- ул. Минская, 2 (ТСЖ «Коммунальный»).
В администрации Кузнецка отметили, что председателей ТСЖ и руководителей управляющих компаний своевременно известили о задолженности.
«Возобновление подачи горячего водоснабжения в вышеперечисленные жилые дома будет осуществлено после погашения задолженности перед МКП «Теплосеть», - предупредили в пресс-службе.
Подачу горячей воды в Кузнецке остановили 19 июня из-за капитального ремонта турбины и магистрального участка трубопровода на улице Рабочей. Первоначально воду планировали вернуть 3 июля, однако ресурсники предупредили, что ремонт может продлиться дольше намеченного. Так и случилось: срок перенесли на 17 июля, а затем - на 1 августа.
Но и в этот день горячая вода не появится в районе от улицы Красноармейской до Стекловской. Это дома № 49 на улице Гражданской, № 156, 170, 180 на Рабочей, № 165 на Ленина, № 74 на Стекловской. Причина - продолжение ремонта трубопровода диаметром 500 мм.
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