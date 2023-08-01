В Кузнецке коммунальным должникам не дадут горячую воду

01.08.2023 | 14:53

В Кузнецке в дома, жители которых имеют задолженность по оплате ресурса, не будет возобновлена подача горячей воды.

Речь идет о следующих адресах:

- ул. Минская, 16 (ЖСК № 25 Заря);

- ул. Фабричная, 99, стр. 1 (ТСЖ «Венец»);

- ул. Фабричная, 99 (ТСЖ «Элита»);

- ул. Сызранская, 148а (ЖСК-2);

- ул. Минская, 2 (ТСЖ «Коммунальный»).

В администрации Кузнецка отметили, что председателей ТСЖ и руководителей управляющих компаний своевременно известили о задолженности.

«Возобновление подачи горячего водоснабжения в вышеперечисленные жилые дома будет осуществлено после погашения задолженности перед МКП «Теплосеть», - предупредили в пресс-службе.

Подачу горячей воды в Кузнецке остановили 19 июня из-за капитального ремонта турбины и магистрального участка трубопровода на улице Рабочей. Первоначально воду планировали вернуть 3 июля, однако ресурсники предупредили, что ремонт может продлиться дольше намеченного. Так и случилось: срок перенесли на 17 июля, а затем - на 1 августа.

Но и в этот день горячая вода не появится в районе от улицы Красноармейской до Стекловской. Это дома № 49 на улице Гражданской, № 156, 170, 180 на Рабочей, № 165 на Ленина, № 74 на Стекловской. Причина - продолжение ремонта трубопровода диаметром 500 мм.