В Кузнецке продлили срок отключения горячей воды

05.07.2023 | 13:13

В Кузнецке не закончили ремонт и гидравлические испытания в ранее указанную дату. Срок отключения горячего водоснабжения в городе продлили до 17 июля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, МКП «Теплосеть» капитально ремонтирует турбину, а также головной магистральный участок трубопровода на улице Рабочей. В связи с этим подачу ресурса остановили 19 июня.

Первоначально ресурсники планировали вернуть горячую воду в дома кузнечан 3 июля. Однако они оговаривались: ремонт может продлиться дольше, чем намечено.

Помимо отсутствия горячей воды, горожан тревожит качество холодной. Многие жалуются в соцсетях, на страницах губернатора на то, что ресурс подается желтого цвета, его можно использовать только для технических нужд.

Качество воды ухудшилось из-за неисправностей на новой станции обезжелезивания. Согласно ответу городской администрации, сейчас специалисты устраняют их. Работы планируют закончить за июль.