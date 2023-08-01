Школьных охранников планируют обучить противостоянию террористам

01.08.2023 | 08:09

Для охранников школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций вводится требование по обеспечению защиты в условиях вооруженного нападения или теракта.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций».

Из данных документа следует, что сейчас объекты всех образовательных организаций имеют охрану в соответствии с категориями. Однако из-за возникновения новых угроз, в том числе на территории новых субъектов РФ, появилась необходимость актуализировать содержание ГОСТа.

«Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт, в том числе содержащийся в стандартах отдельных объединений охранного сообщества», - отмечается в пояснительной записке к проекту.

В типовой инструкции будут прописаны действия охранников образовательной организации при угрозе совершения вооруженного нападения, в том числе террористической направленности. Среди новых требований - учения и практические тренировки по действиям при нападении и возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах образования.

Проект разработала рабочая группа из представителей ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» при участии федерального координационного центра руководителей охранных структур. Документ поддержал Росстандарт.

«Новые стандарты расширяют и ужесточают требования к обеспечению безопасности. Если они будут рекомендованы к обязательному исполнению, то сотрудники охраны будут обязаны проводить тренировки по действиям в случае вооруженного нападения или других экстренных ситуаций. То есть эти навыки будут отработаны до автоматизма», - цитирует газета президента общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» Александра Козлова.

Вопрос безопасности в образовательных учреждениях не раз обсуждался в Пензенской городской думе. Еще в 2019 году поднимался вопрос о том, что у школ нет денег на наем профессиональных охранников.

В феврале этого года начальник управления образования города Алла Маркова рассказала, что передача ставок сторожей в детских образовательных учреждениях в частные охранные предприятия (ЧОПы) в Пензе не планируется. В свою очередь, один из депутатов высказал мнение, что дежурить должны как минимум два охранника.