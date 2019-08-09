09.08.2019 | 15:53

В пензенских школах № 12 и 67 не все в порядке. Прокуроры провели проверки и выяснили, что там нарушаются законодательство о противодействии терроризму и правила пожарной безопасности. Теперь суд обязал учебные заведения устранить недостатки.

«Два помещения учреждения (школы № 12. - Прим. ред.), которое находится по адресам: ул. Карпинского, 43а и 41, не оборудованы системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в школе, о потенциальной угрозе возникновения или уже о возникновении чрезвычайной ситуации. Также не обеспечена охрана объектов сотрудниками частных охранных организаций», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Схожие проблемы были обнаружены и в школе № 67.

В 12-й часть нарушений уже устранили. Там работает система оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

По поводу наличия в школах сотрудников частных охранных предприятий можно проводить суды хоть по каждому учебному заведению, уверен начальник Управления образования Пензы. За порядком у входа на большинстве объектов следят вахтеры и сторожа. Изменить ситуацию пока не удается.

«Этот вопрос в первую очередь касается финансового обеспечения, потому что на 12-часовую охрану ЧОПами необходимо выделять в городском бюджете 95 миллионов рублей. Это очень большая сумма, поэтому вопрос будет рассматриваться при формировании бюджета на следующий год», - отметил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Но, по словам чиновника, прогресс есть. Школы будут лучше защищены от потенциальных угроз. Уже выделены из бюджета 60 миллионов рублей - на эти деньги, например, в учебных заведениях будут устанавливать видеокамеры. За территориями и без того следят, но новые системы не оставят без внимания ни одного уголка.

В будущем пройтись по школьной земле просто так не удастся: доступ туда будет только у учеников и педагогов.