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Общество

В Пензе разработают дизайн ярмарки на улице Циолковского

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Пензенские чиновники пообщались с горожанами, продающими свои товары на рынке в Заводском районе и взбудораженными известием о его закрытии.

Объект на улице Циолковского, 23, в четверг, 27 июля, посетили заммэра Юлия Ляпина и глава администрации Октябрьского района Артем Садовов.

«В связи с изменениями в земельном законодательстве расторгаем договор с прежним арендатором участка. На этом же месте будем организовывать муниципальную ярмарку. Оператором выступит МУП «Городской центр торговли и услуг г. Пензы». Предприятие эксплуатирует несколько ярмарок на территории города, оно будет отвечать за содержание и уборку торговой площадки на улице Циолковского», - цитирует Юлию Ляпину пресс-служба мэрии.

Артем Садовов добавил, что площадку планируют сделать более комфортной.

«Дизайн ярмарочного пространства сейчас разрабатывают. Он будет утвержден городским управлением архитектуры. Торговые конструкции обновят, территорию благоустроят», - уточнил он.

Льготы для граждан пожилого возраста, продающих овощи с приусадебных или дачных участков, обещают сохранить.

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Источник — фото www.penza-gorod.ru
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