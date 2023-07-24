На улице Циолковского организуют муниципальную ярмарку

24.07.2023 | 19:47

На улице Циолковского, 23, в Пензе организуют муниципальную ярмарку. Соответствующее поручение глава города Александр Басенко дал в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом он отреагировал на обращения жителей Заводского района, высказавшихся за сохранение торговой площадки.

«Рассмотрите возможность предоставления льгот гражданам пожилого возраста, осуществляющим продажу продуктов, выращенных на своих приусадебных или дачных участках», - призвал Басенко своего заместителя по экономике и развитию предпринимательства.

Ранее в Управлении муниципального имущества г. Пензы проинформировали о расторжении договора аренды земельного участка под рынком на улице Циолковского в Заводском районе.

17 мая 2023 года арендатор участка был извещен уведомлением о расторжении договора в одностороннем порядке по пункту 2 статьи 610 Гражданского кодекса РФ.

Согласно этому пункту, каждая из сторон договора аренды, заключенного на неопределенный срок, имеет право в любое время отказаться от соглашения, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца.

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились несколько человек, обеспокоенных ликвидацией объекта.

«Почему закрывают базар на Циолковского? Он был обустроен, там у нас навес, магазинчики, прилавки, все как положено. Зачем же лишают людей подработки, а население останется без свежей зелени?»; «Многие против закрытия рынка! В нашем районе много ветхих домов, пусть сносят их. Пример - Беляева, 13, уходит под землю», - высказались пензенцы, предположившие, что на этом месте собираются построить новый дом.