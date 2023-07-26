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Общество

Автобус № 70 и 7 маршруток изменят схему движения

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В Пензе общественный транспорт изменит схему движения из-за ремонта дороги на улице Сурской. Речь об участке от улицы Восточной до Луначарского.

Проезд перекроют в четверг, 27 июля, с 7:00 и возобновят ориентировочно в 23:00.

«Движение автобусов малого и большого классов маршрутов № 5, 13, 49, 59, 68, 70, 75, 89 с улицы Луначарского будет направлено по улицам Каракозова, Огородной, Восточной, Рабочей», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Далее общественный транспорт отправится по маршрутам в обоих направлениях.

Перекрытие дороги требуется для проведения восстановительных работ на 320-метровом участке.

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Источник — фото № 2 - vk.com/transportpenza
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