Автобус № 70 и 7 маршруток изменят схему движения

26.07.2023 | 19:14

В Пензе общественный транспорт изменит схему движения из-за ремонта дороги на улице Сурской. Речь об участке от улицы Восточной до Луначарского.

Проезд перекроют в четверг, 27 июля, с 7:00 и возобновят ориентировочно в 23:00.

«Движение автобусов малого и большого классов маршрутов № 5, 13, 49, 59, 68, 70, 75, 89 с улицы Луначарского будет направлено по улицам Каракозова, Огородной, Восточной, Рабочей», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Далее общественный транспорт отправится по маршрутам в обоих направлениях.

Перекрытие дороги требуется для проведения восстановительных работ на 320-метровом участке.