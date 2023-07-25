В Пензе на день перекроют улицу Сурскую

25.07.2023 | 18:01

Пензенских водителей предупредили о перекрытии улицы Сурской, которая находится в районе Большого Сурского моста.

Проехать по ней нельзя будет в четверг, 23 июля, с 7:00 до 23:00.

«На участке дороги от ул. Восточной до ул. Луначарского будет ограничено движение для любого вида транспорта», - уточнили в городском управлении ЖКХ.

Перекрытие требуется для проведения восстановительных работ на 320-метровом участке.

Ранее сообщалось, что площадь ремонта проезжей части составит 5 100 кв. м, тротуаров - 1 530 кв. м. Подрядчик должен был начать работу в конце апреля и завершить в августе.